2021桃園城市紀錄片21日舉辦頒獎典禮，基礎組首獎由陳駿騰作品《換你吹吹看！》獲得，進階組首獎則由周少強作品《再一次就好》勇奪。2部作品聚焦在桃園在地銅管樂團以及台灣印尼跨國婚姻，真實呈現樸實的民眾生活及桃園多元文化族群，分別獲得8萬元獎金鼓勵。

文化局表示，桃園城市紀錄片已來到第九屆，歷屆學員也在金穗獎、台灣國際女性影展及香港國際紀錄片節等競賽中履獲佳績，今年參賽作品主題多元，包含聚焦於憂鬱症、性向探索、跨國婚姻、年輕人的成長追夢歷程、阿茲海默帶給家人的關係轉變等，另外也有關注群體題材，像是居民遷村及海洋環境等，都有各自獨特的拍片風格與手法。

基礎組首獎《換你吹吹看！》講述桃園在地創團10年的銅管樂團，前往偏鄉指導小朋友吹奏樂器，此作品在腳本分鏡、影片製作或節奏的掌握，都獲得評審們一致讚賞。進階組首獎《再一次就好》，記錄台灣與印尼跨國婚姻故事，為了讓台印兩國政府承認他們的婚姻，也為了能夠實質的「每天睡在一起」，主角夫婦舉辦一場又一場的婚禮，從作品中可以完整看到平凡老百姓身上遇到的困難，導演把影像背後批判的角度適當放在這兩位主角身上，樸實的敘事手法卻能深深感動觀影者。

市長鄭文燦表示，紀錄片在台灣已有一段很長的歷史，在市府的努力之下，中壢光影電影館成為培育紀錄片的重要基地。桃園城市面向相當多元、題材豐富，但要如何將題材充分呈現、敘述故事，並讓閱聽者產生反思，是創作者在製作紀錄片時需面對的挑戰，期盼未來在市府的持續推動下，能夠拍攝更多桃園城市紀錄片。