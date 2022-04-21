工業局為確保雲林縣麥寮鄉六輕工業區空品，進行空品監測儀器查核。（雲林離島工業區服務中心提供／張朝欣雲林傳真）

工業局雲林離島工業區服務中心為確保雲林縣麥寮鄉六輕工業區空品，進行FTIR（紅外線光譜儀）查核工作，服務中心21日表示FTIR主要是監測揮發性有機化合物，以確認是否有汙染物飄出工業區，並做為研判汙染源的參考依據之一。

雲林離島工業區由經濟部工業局主導開發，規畫為麥寮區、新興區、台西區、四湖區，經過20餘年，麥寮區由台塑六輕成功營運，新興區目前進行太陽能開發，另兩區尚未開發，工業局為協助進駐企業營運，於麥寮鄉設立離島工業區服務中心。

服務中心主任吳政展表示，維持空氣品質是雲林離島工業區的重點工作，因此這幾天針對六輕工業區在廠區周界設置的固定式FTIR，進行功能品保查核作業，以協助台塑企業掌握FTIR的監測品質。

吳政展說，一旦發現數據異常，將依SOP進行汙染源釐清工作，並請台塑監測處提供FTIR監測資料，確認是否有汙染物飄出工業區，若有汙染物，便可參考監測資料進一步研判汙染源。根據紀錄，近10年來FTIR品保品管查核結果都符合要求。

服務中心委外的環境監測中心專案經理鄒國勇指出，台塑六輕針對空氣品質，設有固定式氣體監測器、異味監測站、光化測站等共8層防護監測網，固定式FTIR是其中第5層，可即時分析區內揮發性有機化合物是否排放或逸散至區外。

鄒國勇提到，六輕廠區周界共設置8座固定式FTIR，每年都須接受功能品保查核，項目包括散射光、解析度、均方根雜訊、精密度、準確度、偵測極限，藉此維持其公信力，同時確保工業區空品。