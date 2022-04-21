大陸教育部21日正式發布《義務教育課程方案和課程標準（2022年版）》。談及培養學生核心素養相關問題時，大陸教育部教材局一級巡視員申繼亮表示，這次修訂就是要引導教師進一步轉變育人觀念、育人理念，推動育人方式的改革。他還提到，要轉變理念，讓每一位老師做到「眼中有人」，不是眼中只有分數。

申繼亮說，中國從上世紀九十年代開始推進素質教育，但應試問題仍是困擾教育發展的重要問題，學生負擔過重仍是重大現實問題。

申繼亮認為，要從根本上、從課程教材角度去破解這些問題，首先要轉變理念，讓每一位老師做到「眼中有人」，不是眼中只有分數。做到「眼中有人」，就要給老師提供學生的「畫像」（希望培養的社會主義建設者和接班人長什麼樣，核心素養就描繪了這樣一個畫像）。每門課程各自的育人功能不同，共同完成這個畫像。各門課程都要思考，在培養學生核心素養方面，有什麼獨特的貢獻。通過課程方案與標準修訂，明確一門課程該著力培養的核心素養。只有這樣，才能超越學科、超越教材，做到眼中有人。比如，數學和語文老師不僅要關注學生數學、語文學得怎麼樣，還要關注學生正確價值觀的形成。這就是核心素養的要求。

「這次修訂就是要引導教師進一步轉變育人觀念、育人理念，推動育人方式的改革。」申繼亮說。

不僅如此，申繼亮說，考試評價也要強調素養立意。即要在創設的情境、給出的任務當中去考察學生問題解決能力，在問題解決過程中去考察學生的價值觀念、思維方式等。不是簡單考察學生死記硬背，比如歷史，改變過去死記硬背時間、人物、事件的考試要求，而是通過提供素材，讓學生進行綜合分析。素養立意的考試命題，考查學生唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷等方面素養的綜合表現怎麼樣。

「怎麼考呢？比如，《馬關條約》簽署以後，清政府被迫允許外國人在中國投資開工廠。改革開放以後，中國也允許外國人來投資開工廠。這兩者有什麼不同？」申繼亮舉例道，這不僅僅考學生歷史知識掌握情況，更主要考查學生的唯物史觀、歷史解釋等方面的素養。