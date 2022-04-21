台積電亞利桑那州新廠持續召募大量人才，官網列出多筆徵才資訊，從技術員、工程師甚至主管職都有，其中需要台灣的生產技術員到美國支援，資格是高中職以上畢業，無經驗可，但多益成績需要達800分以上。這個消息引發PTT網友熱議，直指這項條件根本就是為文組而開、文組翻身機會來了。

台積電在台灣徵求願意派駐至美國亞利桑那州FAB21新廠的技術員，預計在今年年底前赴美，派任時間約2年左右。徵才條件為高中職以上畢業者，無經驗也可，多益成績要達800分以上，能在全英語環境下執行職務，有半導體廠經驗者尤佳。員工赴美期間，台積電也會提供住宿、當地交通與返鄉探親交通補助。

值得一提的是，該職位的內容主要負責機台操作、產品檢驗及設備異常問題反應，錄取後需要先在竹科、中科或南科上班，之後才會赴美。在台期間，工作時間以四班二輪制為主，美國派任期間，則是四三輪或二二輪，會依公司政策決定，且無論在台灣或美國期間，都需要願意配合任務需求加班，並輪值日班與夜班。

消息一出，立即引發PTT網友熱烈討論：「擺明開給文組的 ㄏㄏ」、「文組阿，不然文組是要當工程師逆？」、「文組很多英文很好吧」、「文組翻身最後機會」、「英文系出頭了」、「外文系的別再找小編跟23k了」、「應用英語系的也想不到有一天能進GG」、「這個根本是招應外科大的吧，不然哪有高中畢業，多益還能800」。

也有人問為什麼不直接找當地人不就好，鄉民直言：「美國沒人要做二休二」、「美國沒人給你奴，笑死」、「美國人不想來台受訓啊 科科」、「美國勞工太貴，一種找外勞的概念」。