茂生農經（1240）受惠「抗通膨概念股」題材發威，近期股價大漲，應主管機關要求，21日公告2、3月合計自結稅後純益約900萬元，年減47％，換算每股獲利0.25元。如果對照去年第1季每股純益0.96元，今年獲利表現相對偏弱，顯示公司營運仍受到原物料成本衝擊。

其中茂生農經3月自結稅後獲利約600萬元，比去年同期成長兩成，單月每股純益為0.16元。

茂生農經從上游飼料生產銷售，到雞禽飼養、產蛋、水洗蛋，並且擁有自有雞蛋品牌富翁牌，採一貫化的供應鏈布建。最近搭上國內「雞蛋荒」的漲價題材，股價一飛衝天，昨天再爆量上漲1元、終場收在74元，創公司2018年掛牌上市以來的股價新高，過去短短一周，股價波段漲幅超過四成。

不過法人提醒，雖然雞蛋、雞肉價格上漲，對茂生農經營收有利，但漲價主要是為了轉嫁成本，因俄烏戰爭造成「黃小玉」等農糧原物料價格上漲，推升飼料成本墊高，惟茂生農經產品漲價速度不及成本飆升速度，短線獲利反而可能遭到壓縮。

至於長線來看，通膨是今年全球經濟最重要的關鍵字，而「民以食為天」，在萬物齊漲情況下，民眾沒辦法不吃飯，茂生農經等食品股被視為「抗通膨概念股」，未來有機會受惠。只是現階段還是得觀察產品價格與成本之間的相對關係。