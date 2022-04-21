據大陸最高檢官網今天（4月21日）消息，大陸全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、徇私枉法罪對傅政華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

《新京報》報導，今年3月31日消息，傅政華被雙開（開除黨籍、開除公職）。

經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。

此外，傅政華無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予傅政華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

《新京報》報導，去年10月2日，據中共中央紀委國家監委網站消息，傅政華被查。

公開履歷顯示，傅政華1955年3月生，1973年9月加入中國共產黨，1970年12月參加工作，法學碩士學位。

傅政華2010年任北京市公安局局長，同年任北京市委常委。

2013年，傅政華任公安部副部長，同時兼任北京市委常委、市公安局局長。2015年，他任公安部副部長、黨委副書記（正部長級），中央政法委委員，後兼任中央610辦公室主任。2016年，傅政華任公安部黨委副書記、常務副部長。

2018年3月，大陸國家機構改革後，傅政華任司法部部長、黨組副書記。2020年5月，傅政華任十三屆全國政協社會和法制委員會副主任。他也是十九屆中央委員。