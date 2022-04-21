南韓知名饒舌女歌手Jessi，擁有迷人嗓音與凹凸有致的火辣身材，加上自然不做作的豪放個性，受到大批粉絲的喜愛。近日推出新單曲的她，上節目宣傳歌曲《ZOOM》，她曾經承認自己有整型，美式豐唇常變成網友攻擊的焦點，近日她在節目中回應自己已經沒打豐唇了，只有靠化妝，節目也公開妝前妝後的樣子，確實有些落差。

南韓綜藝節目《TMI Show》邀請女歌手Jessi上節目，訪問中Jessi提到眉毛是自己的必畫部位，Jessi之前在節目卸妝，她的原生眉很細又很淡，基本看不出來有眉毛存在，讓她慘遭其他藝人調侃。同時她也公布第二個化妝的重點就是嘴唇，外界認為她的嘴唇一年比一年還大，節目中公開她淡妝和濃妝的模樣，淡妝下的Jessi嘴唇厚度跟常人一樣，看起來相當自然，但她個人喜歡歐美的豐唇感，所以都會用化妝讓嘴唇看起來豐厚。

她大方在節目中示範，先在嘴唇邊描繪出輪廓，接著用口紅勾勒出線條，模糊邊界，瞬間讓嘴唇變得不同，其他嘉賓也詢問這個方法是可以畫別的人嗎？Jessi從現場挑了一個男嘉賓，親自跪地幫忙化嘴唇，讓男藝人擁有同款唇妝。

Jessi真實的嘴唇厚度其實與一般人差不多。（圖／翻攝自Mnet）

因為喜歡歐美式妝容效果，過去曾被批評，Jessi說「大家都以為我嘴唇打了很多填充物，之前的確打過，但那是之前留下的，每次我回歸，大家都會說變成怪物了。」她無奈表示自己是想要打，但沒有時間打，由於知名度暴增，工作也越來越多，甚至沒時間進行微整。