俄烏戰爭陷入膠著，芬蘭和瑞典甚至有可能加入北大西洋公約組織（NATO）。對此，國民黨智庫「國家政策研究基金會」國安組召集人、前立委林郁方受訪表示，俄羅斯如果崩潰，對歐洲來講不見得是好事，下半場如果俄國人表現很好，而且有能力繼續打下去，「芬蘭及瑞典就會猶豫不決，西歐國家包括德國、法國等也會猶豫不決」。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）13日共同召開記者會，宣布芬蘭會在未來數週內做出是否加入北約的決定，而瑞典則將繼續謹慎分析，北約看似有進一步東擴的可能。

據港媒《中評社》報導，曾任淡江大學國際事務與戰略研究所所長的林郁方，近日分析俄烏戰爭指出，相信芬蘭與瑞典也在看戰爭的進行，如果俄國人表現真的很差，繼續死傷下去，然後武器裝備都接不上，他們（芬蘭與瑞典）就不會把俄國放在眼裡，但是現在球賽剛打完上半場，還有下半場要開打。

林郁方直言，下半場如果俄國人表現很好，而且有能力繼續打下去，芬蘭及瑞典就會猶豫不決，西歐國家包括德國、法國等也會猶豫不決，畢竟對歐洲來說，天然氣用油管送過來，比起船運的液化天然氣，價格還是差很多。

林郁方表示，歐洲國家經過幾世紀的戰爭下來，他們慢慢有權力平衡的觀念，在歐洲沒有一個國家可以吃掉其他國家、一統整個歐洲，因此他們習慣權力平衡，所以俄羅斯如果崩潰，對歐洲來講不見得是好事，雖然現在歐洲不是完全平衡，畢竟俄國實力看起來弱化很多。

林郁方指出，歐洲長期來看，裡面將會吵吵鬧鬧，因為未來大家的觀點不會很一致，現在波羅的海及東歐國家傾向讓美國更積極參與歐洲事務，令北約扮演更強烈的角色，但是其他西歐大國，包括義大利、德國、法國、荷蘭、盧森堡等，第一個他們離俄國比較遠，比較有安全感，第二個他們還是希望跟俄國積極貿易，因為他們還是需要俄國的石油跟天然氣，而且就傳統的權力平衡來說，他們不希望有一方在歐洲稱霸。