扶輪社團旅遊足跡。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診爆增到55名，不僅獅子會聚餐，扶輪社、扶青社也紛紛組團搭遊覽車出遊，縣長王惠美的親友參加扶輪社也確診了，縣長沒有參加旅遊活動，也沒有與確診者接觸，但先行自主健康管理，今天線上直播疫情說明會暫停，副縣長林田富也被匡列隔離，不少人都在打聽，加上縣府也兩名員工確診，樓層大消毒，縣府也啟動分流上班。

彰化縣衛生局今天再度公布海量足跡，農業處今天再次全員採檢PCR，並停止上班，縣府也正式啟動分流上班，縣長王惠美因親友群中有人參加鹿港東區扶輪社的南部高爾夫球旅行團，縣長本人雖然沒有參加，但先行自主健康監測，將依照居家隔離採檢的狀況，依規定做好防疫工作。

彰縣府強調，王惠美縣長並不是確診個案接觸者，至於她的親友屬於個人隱私不便透露，縣長的健康縣府團隊持續給予必要的關心，目前健康無虞。

彰化縣衛生局長葉彥伯下午也表示，縣長王惠美的健康是可以正常參加活動。

彰化縣有兩個副縣長，其中副縣長林田富也因為與確診者接觸，被匡列隔離中，目前縣府由副縣長洪榮章坐鎮，但縣府已經採取分離上班，洪榮章在溪湖分局指揮，今天沒進入縣府辦公大樓。