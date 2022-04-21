傅孟柏在《售命》中飾演27歲的厭世保險員。（羅永銘攝）

曾之喬在片中演出愛喝酒的酒店小姐。（羅永銘攝）

蔡淑臻性感裸背是電影一大看點。（羅永銘攝）

導演鄧仲謀執導電影《售命》今舉行媒體茶敘，主演傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻均出席。曾之喬說這部片算是她比較大尺度的作品，跟傅孟柏有激情床戲，為了培養兩人感情，他倆還在表演老師指導下做了超親密的「無尾熊背」練習，藉此快速熟悉對方。

曾之喬形容「無尾熊背」的練習讓兩人全身爆汗，因為兩人黏在一起，汗味、體味彼此都聞得到，雖然動作很親密，但她說：「那不算親密啦，比較像是軍中的兄弟、同胞情誼。」演情慾戲是否有跟老公報備？她回憶說當時老公不在台灣，因為當時有受傷，好險老公不在，不然受傷一定會被追問。

另傅孟柏還有場在西門町裸奔的戲，他說自己超期待裸奔戲，拍攝前還呼朋引伴找了4、5個朋友來見證裸奔時刻，也大方在大銀幕露屁股，他在片中有許多裸身橋段，為此還特意把身材變得乾瘦一點更符合角色形象。

蔡淑臻跟傅孟柏也有床戲，女方還脫到只剩內衣甚至背部全裸，她透露這是她有史以來最大尺度的床戲，開拍前非常緊張：「這場戲真的是全天下最難拍，沒想到床戲這麼無聊你知道嗎？」而模特兒出身、身材姣好的蔡淑臻，自曝拍攝前最擔心的竟是身材不夠好，甚至開拍前還刻意節食維持身材，鄧仲謀表示她本人身材超好，根本不用避鏡頭。