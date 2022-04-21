星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、處女座、摩羯座、水瓶座的男人最不懂女人心，總是把另一半惹得很不爽，卻不知道自己做錯什麼事，一點自覺也沒有。

▍1.白羊座

白羊男個性直率又單純，與異性相處時顯得比較粗心，說話又不經修飾，想到什麼就說什麼，常常不經意傷到女人的心，而且他們觀察力很弱，如果有人給出暗示，往往容易被他們忽視，在愛情中總是因此惹得另一半很不爽。

▍2.處女座

處女男太嚴肅，面對很多事情都非常認真，跟另一半吵架的時候總是據理力爭，對方可能只想要一個溫暖的擁抱，他們卻拿出嚴謹的態度，條列對方的罪狀，不斷講道理，他們雖然很細心，對另一半也很照顧，但實在太不懂女人心了。

▍3.摩羯座

摩羯男談戀愛沒有情趣，面對戀人依然一板一眼，不懂得如何製造浪漫，他們只會賺錢，覺得給對方生活的保障就是愛情的展現，卻老是忘記對方的生日，又不過情人節、聖誕節，有時會讓另一半覺得自己在跟機器人交往，毫無儀式感可言。

▍4.水瓶座

水瓶男總是活在自己的世界，就算談戀愛後，還是希望能有很大的自由空間，常常把女友丟在一邊，享受著獨處時光，很少主動跟對方溝通，有時另一半已經因此生氣，開始冷戰，他們還誤以為對方學會獨立，繼續享受自己的生活，如此不懂女人心，導致他們的戀情總是非常短暫。