雲莊在《越驚》中飾演慘遭厲鬼糾纏的通靈女子。（采昌提供）

嚇破越南影史票房冠軍的恐怖新片《越驚》，透過三段家喻戶曉的毛骨悚然都市怪談，成為繼《咒》、《薩滿》之後，又一以神祕儀式與詛咒震撼觀眾的話題之作。劇組特別請來「越南電影節影后」雲莊（Van Trang）助陣演出，在片中詮釋有法力的通靈女子，沒想到在受託去尋找亡者遺骨的過程中，卻慘遭無頭厲鬼糾纏。雲莊表示：「我的角色注重靈性生活，在她的眼神、微笑、肢體語言當中，也存有一絲古怪，讓我十分喜歡這個獨特的角色。」

怕鬼的她，卻罕見接演鬼片，她也回應：「這是我熱愛的題材，其中有恐怖、心理和驚險的主題。對我來說，日常生活太簡單，所以駭人聽聞的電影總是更能吸引我的目光。當我收到演出邀約時，我就覺得機會難得，不管多忙，我都盡量把其他行程排開。」不過問及拍鬼片有沒有害怕，尤其她參與的許多場景，都是在真正的墓地拍攝，她則對此表示：「不知道為什麼，那個時候我反而一點都不害怕，畢竟角色是通靈者，讓我堅信有聖、有善的觀點，如果我尊重『祂們』，『祂們』也就會尊重我，幫助我完成工作。」

巧合的是，雲莊在拍攝第1天，就意外發現自己懷孕：「起初我很擔心，因為這超出我原本的計劃。在那個階段，還有很多場景需要我全力以赴。不過我還是盡力而為，否則這個角色就出不來了。也多虧老公與劇組成員的大力支持，讓我終於如願完成這次的演出。」她不但要在片中奔跑，還要在地上打滾，甚至滿臉是血，把全身搞得滿身淤泥，她也感謝丈夫全心全意支持她。甜蜜分享「他得知我懷孕後，總是提醒我要努力保持健康。尤其電影經常要從晚上拍到早上，我在拍戲的時候很虛弱、很累，所以丈夫在我回家後照料了一切，讓我可以從早上睡到下午，然後起床繼續拍戲。」

不過她也苦笑透露丈夫有潔癖，所以還曾因此鬧了脾氣：「每次下戲我都渾身是泥，很髒，讓我丈夫每次都對我的樣子感到吃驚。他可能不明白妻子為什麼要拍戲把自己搞得這麼髒，所以有時候當我回家，他都不會跟我說話，真的是很彆扭啊！」《越驚》本週五（22日）在台上映。