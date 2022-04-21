響應今年4月22日世界地球日，以「投資我們的星球」訴求，神達投資控股股份有限公司（3706） 聯合旗下神雲科技以及神達數位，與國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場（簡稱臺大山地農場）合作，針對中央山脈去年遭受森林火災區域進行復育，預計從今年開始進行10年復育計畫，總計15公頃，預計種植22,500株台灣原生樹種。結合雙方資源與專業，為國土保安、水土保持以及自然生態保護通力合作，兼具固碳與循環經濟目的。

世界森林面積以每年730萬公頃的速度在減少，約相當兩個台灣的面積，2011至2020年的全球地表溫度，已升溫近攝氏1.1度，降低二氧化碳與溫室氣體排放以減緩氣候變遷衝擊，已成為刻不容緩的議題，也是企業發展必須兼顧永續環境面臨的核心課題。臺大山地農場位處南投縣仁愛鄉霧社與合歡山之間，海拔900至2,200公尺中央山脈範圍，是全國農學專業領域學生的實習場域，更肩負守護廣達1,000公頃原始森林之角色，冬至到隔年春天的乾季容易因為自然或人為意外引發森林火災。

神達投控集團得知因為去年初的森林火災急需復育資源，因此與臺大附設山地實驗農場合作，預計將已經燒成焦土地區，以10年計畫種植台灣原生樹種，如狹葉櫟、尖葉槭、阿里山櫻、臺灣紅榨槭、臺灣赤楊及臺灣二葉松等，恢復森林樣貌。

本案計畫預計恢復森林地區原有地貌、固碳及水資源涵養、建立生物多樣性之生態平衡功能，復原成林除了每年可以吸存碳之外，也可涵養水源36,318立方公尺，同時與當地原住民社區協作，加強山林保育之觀念，培訓原住民社區山林巡護員，以減少未來類似風險發生。

神達投控總經理何繼武表示，今年是神達40周年，我們深刻體認唯有以ESG環境永續發展為目標，企業才能永續經營，因此我們今年開始投入植樹造林計畫，與臺大山地農場進一步合作，該復育區位中央山脈中心位置，同時具備自然生態及國土保安地位，在永續生態之維持上具備指標性意義，同時亦可呼應聯合國永續發展目標中SDGs12-責任消費及生產、SDGs13-氣候行動、SDGs15-保育陸育生態，及SDG17s-多元夥伴關係等各項永續發展指標，期盼越來越多企業乃至個人重視環境議題，能夠逐漸朝乾淨地球目標前進。

臺大園藝暨景觀學系教授暨臺大附設山地實驗農場場長李國譚博士表示，感謝神達集團的積極投入，為復育山林做努力，本次合作我們也將就氣象資料、土地坡度與水文，計算碳吸收量之成長趨勢，並估算水涵養之效益，期盼建立更精確的碳匯與水匯模式，作為未來制定碳中和及水資源管理政策之依據。