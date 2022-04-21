天津，簡稱“津”，大陸北方對外開放的門戶，也是北方的航運中心、物流中心和現代製造業基地。天津地處中國華北地區，華北平原東北部，海河流域下游，東臨渤海，北依燕山，西靠首都北京，素有素有“九河下梢”“河海要衝”之稱。突出的區位優勢，吸引不少人前往天津發展圓夢。

2017年，三十三歲來自台灣台北的田博文，三十而立的他，帶著傳承家族三十多年經營燒烤臘味店的經驗，因為看好臺灣青年在大陸創業的支持政策和發展前景，前進大陸開啟了他的燒烤創業之路。

田博文表示，我們將開店的品類確定為：“熱火碳烤燒肉”“雷猴大佬燒鵝”和“野郎拉麵”這3個品牌，在多個城市都同時開設，先後在北京、上海、吉林和澳門等地佈局，臺味燒烤深受大陸同胞喜愛，在大眾點評都拿下城市評價第一。2018年，經過對比各城市店鋪的經營情況和綜合考量，我們決定把天津作為事業“大本營”，帶著創業團隊和我的家人，徹底安家在天津。

田博文旗下三個品牌，各種臺灣風味兒的燒烤料理，贏得了廣大天津食客的好口碑，（圖田博文提供）

將創業大本營落在天津的田博文，先後在河東區的萬達和愛琴海商場，開設了“熱火碳烤燒肉”“雷猴大佬燒鵝”和“野郎拉麵”3個品牌店鋪，各種臺灣風味兒的燒烤料理，贏得了廣大天津食客的好口碑，尤其是老人和小朋友，非常喜歡吃店裏的招牌鵝腿飯和蜜汁叉燒，生意紅紅火火。同時，田博文及其團隊們為了發揮臺灣在新媒體領域的廣告創意等優勢，還成立了自己的“抖飲”新媒體公司，主要嘗試通過抖音等平臺，為大陸的餐飲企業作行銷推廣。

田博文與天津的夥伴分享著他的夢想與創業經驗。（圖田博文提供）

如今，田博文帶著母親、太太和3個孩子，一家6口生活在天津，3個孩子都在天津接受著優質的義務教育。太太主要負責孩子們的學業和生活，而他則是每天都會準時來到各個店鋪，檢查食材、下廚烤鵝、巡視店面、徵求食客的意見建議，每個環節都保證親力親為，保證第一個到店、最後一個離店，先當好員工，再作好老闆。“愛拼才會贏”，他也相信只要踏踏實實的努力奮鬥，天津一定會成為他夢想起飛的福地！