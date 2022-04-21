基隆崁仔頂魚市日前因有攤商感染，市場自主宣布休市3天，由4月20日暫停至22日，21日基隆市長林右昌說明，基隆崁仔頂魚市已累計28名相關病例，部分攤商因員工匡列較多，因此自主延長暫停營業到28日。
林右昌表示，基隆崁仔頂魚市在20日有25例，21日有13例，休市3天有一些效果，然而有幾個魚行員工匡列比較多，自主暫停營業到28日，不會整個魚市場都延長休業。
日前基隆市政府曾在崁仔頂魚市發放快篩試劑，希望能快速找出確診個案，希望攤商能加強自主間康監測，每3至4天自行快篩一次，確認健康狀況。
基隆崁仔頂魚市日前因有攤商感染，市場自主宣布休市3天，由4月20日暫停至22日，21日基隆市長林右昌說明，基隆崁仔頂魚市已累計28名相關病例，部分攤商因員工匡列較多，因此自主延長暫停營業到28日。
林右昌表示，基隆崁仔頂魚市在20日有25例，21日有13例，休市3天有一些效果，然而有幾個魚行員工匡列比較多，自主暫停營業到28日，不會整個魚市場都延長休業。
日前基隆市政府曾在崁仔頂魚市發放快篩試劑，希望能快速找出確診個案，希望攤商能加強自主間康監測，每3至4天自行快篩一次，確認健康狀況。
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