行政院21日通過《公職人員財產申報法》修正草案，主管機關法務部表示，這次修法三大重點在於：增列直轄市及縣市議員應申報公告財產、公職人員財產申報資料上網公告期間至喪失原申報身分後1年，以及修正公職候選人財產申報資料供人查閱及上網公告日期和期限，將函送立法院審議。

法務部指出，基於政府透明化及防貪考量，法務部提出該法第6條及第20條修正草案，現行未規定直轄市及縣市議員需申報財產，因此增列議員應進行財產申報並上網公告。此外，現行對於公職人員財產公告的規定，並未明文規定上網公告期間，這次也明訂上網公告至其喪失原申報身分後1年。

該法現行另規定，公職候選人財產申報資料由各級選舉委員會，在收受申報10日內上網公告，但往往各候選人申報時間不一，導致公告日有別，且總統、副總統及縣市長以上公職候選人在登記參選時雖須申報財產，但日後若因資格不符無法參選，將沒有公告財產的必要，因此修正為正式成為候選人當天上網公告，並將財產申報資料審核彙整列冊供人查閱，期限為1年。