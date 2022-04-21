江西南昌市今天（21日）下午召開新冠疫情防控第13場發佈會，通報發現陽性感染者7人。為及時全面排查疫情風險隱患，徹底清除病毒，徹底阻斷疫情傳播途徑，盡快實現全域全面動態清零目標，南昌市經研究決定，在昨天（20日）、今天（21日）兩輪篩查的基礎上，在全市實施較大範圍區域靜態管理，再連續3天開展相同區域的篩查。

南昌市為江西省省會，常住人口為643.75萬人，截至今天（4月21日）14時，南昌市第九輪區域核酸檢測採樣502.4133萬人，送檢497.9161萬人。官員表示，從明天（22日）開始3天靜態管理。具體措施如下：

一是嚴格人員流動管理。除封控區嚴格執行足不出戶規定外，其他區域嚴格按照管控區標準執行，除核酸檢測、就醫等特殊需求外，非必要一律不出小區。除參加防疫、隔離轉運、醫療救護、應急搶險、城市保供、垃圾處理、行政執法等保障城市運營人員外，其他人員居家辦公，學校實施線上教學。已復課學生嚴格實行「兩點一線」，每天中途不出校門，在學校進行核酸檢測。嚴格落實企業主體責任，正常生產經營的企業必須向屬地指揮部報備，落實防控主體責任，實施封閉管理。

二是持續開展核酸檢測。靜態管理期間每天開展一次全員核酸檢測。對24小時內不做核酸檢測的一律賦黃碼，對拒不配合、不支持核酸檢測、擾亂秩序、瞞報、謊報、偽造信息的人員，將依法從嚴追究法律責任。

三是實施交通管控。除保障城市運行的救護車、消防車、物資保障車和經批准的車輛憑證通行外，地鐵、公交等減少發車班次，出租車、網約車等一律暫停運營。

四是全面關閉經營場所。除保障居民基本需要、具備條件的超市、藥店、醫療機構等場所外，其餘商場、餐飲、洗浴、網吧、電影院、健身房、店鋪等經營性場所一律暫停營業。

五是做好基本生活保障。目前，南昌市各類生活物資儲備充足、供應充裕、價格平穩，無需搶購。大家可憑24小時內核酸檢測陰性證明外出採購生活必備物資。各縣區要為居民購買基本生活物資及醫療提供好保障；各醫療機構應嚴格執行首診負責制，加強院感防控，保障群眾各類醫療服務需求。

六是嚴格落實個人責任。請廣大居民要做好個人防護，正確佩戴口罩，不聚集、不流動。如出現發熱、咳嗽、咽痛、腹瀉等症狀應及時主動向所在村（居）如實報告，同時積極配合落實好各項防控措施。