台北市衛生下水道工程處計畫興建濱江水資源再生中心，該案歷經1年時間，今三闖環評大會，仍有多名當地民眾出面反彈，質疑市府大量徵地卻未善盡規畫，甚至絕口不提替代方案，多名環評委員也關心死魚、異味和汙泥問題，歷經3小時討論，大會最終決議通過環評審查。

台北市每天汙水處理高達90餘萬噸，超過現有迪化、內湖汙水廠負荷，假使濱江水資中心興建完成，平均日汙水量為16萬噸，最大日汙水量達19.2萬噸，能滿足市區汙水處理需求，目前水資中心基地鄰近松山機場，總面積5.05公頃，連帶規畫停車場、滯洪池及飛機觀景公園。

環評大會上，多位民眾指出，台北市汙水量有減少趨勢，新北市也有多做汙水廠可協助分擔，質疑汙水處理量不足是假議題，改善汙水處理廠效能和永續經營才是迫切需求，也痛批市府對新生公園等地的替代方案避而不談。

在地大佳里長莊欽億批評，該開發案過去因地質問題延宕40年，如今卻大量徵地興建汙水處理廠之外的建設，有與民爭地之嫌，且台北市作為國際都市，開發卻東一塊西一塊，缺乏前瞻性，未來若發生異味、水質問題誰來負責。

多名環委認為，該案有25％為私有地、共計影響118人，開發單位須發揮溝通、協調能力，傾聽民意，說明臨避設施的設置必要性，和相關替代方案的可行性評估，避免將土地取得程序和土地徵收程序混為一談。

此外，也有環委批評開發案缺乏前瞻性，應加強排碳，符合環保局提出的2050淨零方案，同時必須減緩臭味逸散、死魚情況產生，完善汙泥處理程序。

開發單位衛工處回應，台北市人口雖減量，但每日外來人口直逼300萬，汙水量只會多不會少；土地取得部分，現以協議價購為優先考慮，若市府所估的地價和地主評估的有差，會協助向市府爭取更高價格。

衛工處說，由於北市除了山區之外，其餘土地皆已完成都市計畫開闢，在都市公園綠地稀少的情況下，要將新生公園改設汙水廠，將居民喜愛的設施轉變為鄰避設施，那是180翻轉，且濱江水資中心早已取得用地計畫，如今只是按都市計畫進行。

歷經近3小時討論，環評大會經綜合考量後，認為本案在生活、自然、社會環境，以及經濟、文化、生態等可能的影響範圍上，已在環境影響說明書上清楚呈現，無須進行第二階段環評，拍版通過濱江水資中心環評。