新冠病毒本土疫情持續延燒，影視圈陸續爆出多起確診案例。男星楊銘威今(21日)稍早也爆出染疫，不僅4天前與他一同出席《我的婆婆怎麼那麼可愛》開鏡劇組人員拉警報，連帶餐廳實境秀《來吧！營業中》也宣布暫停錄影，工作人員全數快篩，其中同是節目班底的炎亞綸「連篩6次」，當他曬出幾隻快篩棒排列的畫面時，竟先後被好友鬼鬼吳映潔及賴銘偉虧：「捅王」、「五孔BLUE」，而炎亞綸也幽默自嘲。

楊銘威17日曾參加《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影開鏡，拍照時全體演員脫罩留影，接觸過的藝人包括鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈與林筳諭（勇兔）等。在他的密切接觸者中，楊銘威老婆方志友PCR呈陰性，蘇晏霈20日快篩檢測為陰性，勇兔經紀公司傳軒媒體表示，楊麗音、張書偉、林筳諭，3位現階段都沒有確診跡象，快篩也都呈陰性反應。而另一邊的餐廳經營實境綜藝《來吧！營業中》，同班底的炎亞綸也受影響，只好進行自我快篩檢測。

炎亞綸稍早公開快篩結果，畫面中可見他共篩了6次，所幸全呈現為陰性，不過這也代表他「連捅6次鼻孔」，他不禁發哭臉表情苦笑說：「鼻孔好辛苦」；而粉絲們看到偶像快篩陰性過關，倒是紛紛放下心來說：「辛苦了加油，保護好自己和家人」、「真是辛苦鼻孔了」、「這就是我們的快篩生活」、「辛苦了！大家撐住！」、「希望大家都健健康康的」，3小時將近1萬人點讚。

好友鬼鬼吳映潔留言虧：「很會捅耶！！捅王」；賴銘偉也來搞笑回應說：「五孔BLUE」，陳威全則說：「辛苦了，大家好好保養鼻孔」，黃小柔：「鼻孔很忙」，鄭怡：「都留下做紀念喔！」；炎亞綸的回應延續一貫幽默，拋梗自嘲：「來開個鼻孔保養中心」。