胡宇威和曾沛慈出席新戲《親愛的亞當》記者會，兩人都升格人夫人妻，且宣布喜訊的時間很接近，曾沛慈笑說胡宇威宣布當天，還先在群組預告今天會有大事發生，大家逼問何事胡宇威卻已讀不回，卻選在1314這個時間宣布，讓曾沛慈直呼，「真的浪漫死了！」

曾沛慈升格人妻後，演戲尺度仍偏保守，對於劇中吻戲，她都會以專業的角度先跟導演確認親的程度，但老公居然直接拒看，「我跟他說這是我的戲你還是要看一下吧，有吻戲的地方我再Cue你離開。」被朋友稱為「黑暗料理王」的她，為了老公一句「喜歡吃老婆的菜」努力練習廚藝，現在的拿手菜是「馬鈴薯燉肉」，她甜說只要是我做的菜，老公都會說好吃。

胡宇威說自己本來就很喜歡做菜，所以他會主動去買菜規劃要煮什麼，老婆陳庭妮會在一旁擔任「二廚」，他表示非常享受和老婆一起做菜的兩人世界。而兩人被問到生子話題，胡宇威說自己很傳統一定要照步驟來，先登記、結婚後才生子，但現在疫情再度延燒，他說一切等疫情過後再說。曾沛慈則笑說自己工作已經排到年底了，今年不太可能但仍順其自然，「說不定今年一結束，馬上就懷孕了。」