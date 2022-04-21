從命理角度來看，財運可以從手相中窺知一二，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，手上有臣紋、十字紋、理財紋、星形紋的人財運最旺，會賺錢又能存錢，掌握財富密碼，一生不用為錢煩惱。

▍1.出現「臣紋」

一般指紋呈現單個漩渦狀，臣紋則是兩個漩渦紋路緊鄰。臣紋一般常出現在手指上，在手掌靠近手指根部的部位也可能出現，這樣的人命中意外之財多，運氣非常好，不用太操勞就可迎來富貴，常會遇到適合自己的工作，得心應手自然容易做出成績，升官迅速，獲得高薪。生活中常能得到來自長輩的提點幫助，有貴人助力，偏財也就來的容易。

▍2.無名指下出現「十字紋」

無名指下有十字紋的人一般財富運氣都非常好，並且非常有異性緣，個人魅力大，錢財可由異性幫助而得來。生活中他們經常能得到大筆錢財，大到彩券中獎，小到一些打牌贏錢，或是抽獎容易中獎，可以說是驚喜不斷。

▍3.三條理財紋

在手掌感情線上方有一條平行的紋叫做理財紋，理財紋的話並不是所有人都有，有這個紋路說明自身的理財能力非常強，能妥善利用手中的財富來錢滾錢。如果理財紋清晰較深，有三條，那麼這更是令人羨慕的招財手相，無論是正財還是偏財都會擁有，注定不缺錢，事業上比較出色，大多擁有高薪，生活比較舒適。創業者也多是做大生意的大老闆、大富豪，有名氣，人脈強，總是有機會得到意外之財，令人羨慕。

▍4.星形紋

星形紋一般在小指下方的水星丘處出現，一是代表其人可以獲得意外的大財、橫財，有一夜暴富的機緣。就算暫時賺不到錢，將來也能富貴。二是代表其子女的財富狀況不錯，後代有出息，能給家族帶來榮耀，子女運好，晚年能幸福，一輩子美滿，無憂無慮。

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