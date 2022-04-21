Matzka將於5月14日舉辦演唱會。（十一音樂提供）

Matzka 將於明（22日）發行最新創作專輯《事情是這樣的》，他稱是一張「要把理所當然給玩壞」的專輯，並對粉絲打「預防針」，要大家暫放對他「吉他」、「雷鬼頭」的既定印象，而首波主打歌〈愛情徒然發生〉更揭露Matzka不為人知喜愛日劇的小秘密，一同回顧織田裕二、鈴木保奈美《東京愛情故事》的青春浪漫，更向小田和正的主題曲〈愛情突然發生〉致意，他說：「雖然年少時的愛情，無法像經典日劇般永垂不朽，但曾經擁有過的回憶，就像反覆播放的主題曲，三不五時在腦海中浮現。」

Matzka曾以上張專輯《回到原點》拿下「金音12」最佳另類流行專輯獎，這次新專輯標記了Matzka出道十年里程碑的專輯，讓他重新思考做音樂的初衷，回頭梳理了自己的音樂啟蒙之路，發現在還沒有開始做音樂、只是單純把音樂當作生活享受的青春歲月裡，其實存放了很多精彩的音樂記憶，Matzka認為這些豐富的流行文化跟音樂養分，養成、造就了後來的他，「所以，既然想要玩些不一樣的音樂，何不重現這些精彩的音樂記憶呢」？又表示：「就像是回放青春的場景，同時也更新它們的時代意義！」

於是他在新專輯中悠遊於抒情爵士、Hip-hop、R＆B、Gospel、Soul、日式搖滾等各種樂風，更因應不同樂風的表現，在唱腔上挑戰以前極少使用的轉音、假音、唸白，加上天馬行空的主題設定，包括日劇、 唐詩、傳道福音、生活碎念等都拿來入詞，玩出讓人耳目一 新的瑪式幽默。更有趣的是，Matzka還在專輯中串入許多引言、音軌，「內含許多化外之音的玄機，聽完你一定會懂，為什麼事情是這樣的～Enjoy」。Matzka將於5月14日在Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8樓）舉辦「事情是這樣的」演唱會，購票洽KKTIX。