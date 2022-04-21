華視新聞20日上午新聞畫面的跑馬快訊，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發社會大眾恐慌，華視代總經理陳雅琳向華視董事會自請處分。她在今（21日）召開的公視董事會，透過視訊會議提出請辭代總經理一職，被董事長陳郁秀慰留。

華視新聞出大包，共懲處負責的2位導播、編輯、晨間新聞製作人、編輯中心和導播中心主任、製播部經理、代總經理等8人，其中未將檔案路徑恢復的導播被記大過，處分最重，華視代總經理陳雅琳除了昨晚7點在華視晚間新聞上以視訊方式向觀眾道歉外，也表示會向董事會自請處分。

據悉，今天召開的公視董事會上，華視代總經理陳雅琳向董事會辭代總經理一職，但被董事長陳郁秀慰留，其他董事也沒再追究。由於華視都是隔1個月開董事會，因上周已開過董事會，這次事件不會召開臨時董事會，所以下次華視可能將於5或6月召開董事會。

稍早華視也發出聲明表示：「華視代總經理陳雅琳為表示負責，於昨（20日）事發第一時間，即口頭向董事長陳郁秀女士請辭代總經理一職。並於今日公廣董事會上，再度提出請辭乙事。會中陳董事長予以慰留，且其餘董事均附議。代總經理下周一也將配合至立法院，接受立委監督及質詢。特此說明。」