「富邦特選高股息30」ETF（00900）標榜殖利率近10％，吸引不少投資人目光，被喻為「0056的強敵」，掛牌不到半年時間，受益人數已突破20萬人，今（21）日追蹤指數季度調整生效，30檔成分股中有高達20檔汰換，調整幅度接近7成，值得留意的是，台積電和中鋼兩大權值股都被刷掉。專家提醒，換股頻率過高的ETF，其隱形交易成本也相當可觀，投資人宜審慎選擇；此外，高配息≠高填息率，最重要的是能不能填息，以及填息速度快不快。

台灣指數公司公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃高股息30指數」今年第1季成分股定期審核結果，20檔成分股的納入和刪除將於今（21）日生效，成分股納入20檔包括4檔金融股京城銀、富邦金、國泰金、元大金，以及台塑、台化、聚陽、華新、光寶科、漢唐、南亞科、聯發科、裕民、晶豪科、健鼎、瑞鼎、和碩、臻鼎-KY、台郡、寶成等。

成分股刪除20檔包括：南紡、中鋼、南帝、台積電、技嘉、廣達、2458義隆、興富發、萬海、慧洋-KY、大立光、晶技、群創、譜瑞-KY、彩晶、長科*、矽創、南茂、群聯、大國鋼等。

00900一年三次調整最新成分股（4月、7月、12月），是挑選「最新公告」的高殖利率成分股，鎖定4～7月的除權息行情，目的就是希望能讓投資人多領一些股利。

但外界擔憂00900換股頻率過高，進而導致交易成本大增。對此，專家表示，ETF大幅調整成分股，須留意其相關交易成本增加；富邦投信也表示，00900每年換股調整將產生1％～1.1％的交易成本，較0056和00878的成本高出2~3倍，也就是光這些成本就會侵蝕投資人1%以上的獲利。

理財專家盧燕俐也提醒，買台股高股息ETF前一定要認知三大個真相：

一、高配息≠高獲利，以大家最熟悉的0050與0056兩檔ETF為例，0056雖然叫做高股息，但0050的長期財富累積效果更勝一籌。

二、高配息≠高填息率，最重要的是能不能填息，以及填息速度快不快。

三、高配息≠低周轉率，為了創造更好的績效，或是為了符合選股邏輯，高股息ETF極有可能在持股上不斷調整，周轉率就會變高，交易成本會跟著墊高，投資人應審慎選擇適合自己的ETF產品。

高股息ETF深受國內投資人喜愛，00900自去年底掛牌以來，就擁有超高人氣，才短短5個月時間，受益人數已經超過20萬人，ETF規模也衝破300億，排名台股ETF第六大。