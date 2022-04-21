新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心20日宣布，疫情輕症或無症狀者在家照護防疫模式，台中市東區公所與東區衛生所模擬演練，21日宣告「居家安心照護計畫」將上路，並提供民眾詢問專線，啟動確診個案居家照顧管理措施。

昨日市長盧秀燕說，未來居家照護將勢在必行，市民要有居家照護模式的心理準備。今日東區公所指出，快速完成「台中市東區居家安心照護關懷中心」硬體設置，並與東區衛生所模擬演練，將於22日正式啟動關懷作業，提供居家隔離的確診者各項生活關懷及協助。

東區疫情指揮官何宜真區長表示，台灣正面臨確診案件數「指數型倍數成長」的考驗，居家照護措施勢在必行；「台中市COVID-19居家安心照護計畫」目前規劃成2大系統，在醫療照護方面，市府與台中15家照護醫院合作，按責任區域負責醫療照顧；居家關懷方面，則成立「區級關懷中心」因應。

何宜真表示，區級關懷中心係橫向整合民政局、社會局、消防局、環保局、警察局、交通局、農業局、教育局、經發局、觀旅局及各區區公所，提供民眾各項生活關懷，包含：心理諮詢、學生關懷、電話關懷、垃圾清運、長照服務、關懷包派送、弱勢族群協助、緊急就醫後送、就醫交通安排、寵物照顧協助等10項安心服務，期使市民於在家休養期間，能獲得完善的生活協助。

東區公所提醒，疫情急遽升溫，進入公共場所，落實防疫措施，戴口罩、量體溫、手部消毒及實名制。確診個案居家照顧相關問題，可撥打東區居家安心照護關懷專線：04-22151883、04-22152327。