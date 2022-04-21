Kadena F-15s Flew CAPs With Live Missiles Near Taiwan After China Held Drills In The Region: https://t.co/elodKPIOtM — The Aviationist (@TheAviationist) April 17, 2022

美國航空新聞網站「The Aviationist」透露，駐日美軍近期派出掛載空對空飛彈實彈的多架F-15C戰機，在台灣附近空域執行戰鬥空中巡邏（CAP）任務；《歐亞時報》（The EurAsian Times）20日則指出，中國大陸先前才宣布殲20匿蹤戰機已開始「常態性戰巡東海」，讓美國決定進行武力展示。

「The Aviationist」報導，有目擊者向該報提供照片，稱隸屬於美國空軍第18聯隊（18th Wing）的F-15C，在16日下午返回沖繩嘉手納空軍基地時，被拍到掛載AIM-120C先進中程空對空飛彈和AIM-9M響尾蛇飛彈的實彈。

「The Aviationist」指出，美軍戰機除非執行快速反應警戒（QRA）或實際作戰任務，否則通常不會攜帶實彈；不願具名的消息人士向該報證實，這些F-15C在2架KC-135空中加油機的支援下，進行了7個小時的飛行，是台灣附近空域CAP任務的一部分。

《歐亞時報》表示，在6名美國國會議員14日訪問台灣後，中國大陸隨即宣布舉行軍事演習；且中國航空工業集團有限公司（AVIC）官員12日才證實，共軍殲20戰機已開始在東海「戰巡」、於南海「警巡」，讓美國決定進行武力展示。

《歐亞時報》還指出，由於F-15可能在面對殲20的匿蹤能力時落入下風，因此第18聯隊已開始接收「軍團莢艙」（Legion Pod），利用紅外線搜索追蹤系統（IRST）對抗低雷達截面積（RCS）目標；不過16日執行CAP任務的F-15C中，據稱只有1架掛載AN/AAQ-33「狙擊手」先進標定莢艙（Sniper Advanced Targeting Pod），並未攜帶軍團莢艙，可能是由於相關單位對該設備仍處於訓練階段。