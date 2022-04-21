統一超(2912)創新整合旗下關係企業7-ELEVEN、愛金卡，共同推動O2O繳稅服務平台，自5月1日起線下可就近到6400家7-ELEVEN的ibon便利生活站，線上則透過OPEN POINT生態圈的電子支付工具icash Pay，提供民眾數位化的方式完成「綜合所得稅」繳納。

根據金管會統計，2021年電子支付使用人次已突破1,500萬大關，今年1月電子支付在「儲值」、「海內外小額匯兌」及會員數成長幅度皆創歷史新高，顯見電子支付使用習慣養成！統一超商超前部屬電子支付市場，領先全零售通路、早於2019年由100%持股轉投資的愛金卡公司推出電子支付工具icash Pay，提供儲值、支付、轉帳、繳代收、保險及貸款導購等多元微金融服務，串聯OPEN POINT打造新零售生態圈，結盟32家銀行、跨通路服務上萬據點滿足各式民生消費需求。

為響應財政部「手機報稅2.0」滿足多元繳稅需求，統一超商展現營運綠實力，創新整合旗下關係企業7-ELEVEN、愛金卡，共同推動O2O繳稅服務平台。

統一超表示，為架構被消費者倚賴的生活服務平台，自2014年起7-ELEVEN創新零售會員經營模式，以「會員」、「點數」、「支付」3大策略打造跨通路服務的OPEN POINT生態圈，更串聯愛金卡公司經營的電子票證(icash2.0)與電子支付(icash Pay)雙支付工具，跨足50大通路與品牌共同服務1,450萬會員在食衣住行育樂各方面生活所需，並以數位消費工具OPEN POINT APP提升會員黏著度，更榮登2022年資策會產業情報研究所（MIC）零售電商消費調查報告便利商店APP使用排行第一名。

愛金卡公司表示，icash Pay於2019年獲得金管會兼營電子支付許可、短短兩個月內正式開業，至今服務超越80萬用戶。為提供多元e化生活服務、陸續於icash Pay App導入保險專區、票券專區…等差異化服務，今年成為首波響應財政部「手機報稅2.0」政策的電子支付業者之一，推出「線上繳納綜所稅」服務，滿足現金族、首報族避群聚繳稅需求，自5月1日起民眾可就近到6,400家7-ELEVEN的ibon機台，憑已註冊健保卡或自然人憑證，透過簡單5大步驟，插卡直接印「綜所稅查詢碼」與「綜所稅繳費單(3萬元以下)」服務。