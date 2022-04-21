人與人相處時難免有磨擦，面對婚姻也是如此，每個人的想法都不一樣，唯有經過溝通才能了解彼此，但有些人因脾氣大，幾乎是難以溝通，容易變成感情破裂的原因。《搜狐網》近日分享3個婚後才露出真實性格的生肖女，由於她們自尊心強、脾氣大，經常因生活中的小事與另一半起爭執，導致夫妻感情越來越糟。

1、生肖羊

生肖羊女平時看起來個性溫順，不過一旦發起脾氣就一發不可收拾，在婚姻中容易對丈夫產生不滿，起初對於婚姻非常期待，但結婚後才發現，事實與想像差很多，因此期望越大，失望也就越大，而且她們屬於比較感性的類型，希望婚後能有一個可靠的依賴，假若丈夫婚後不符合預期，她們的期待就會變泡影，漸漸地對婚姻產生極大不滿，容易因生活小事而跟丈夫吵架，感情一天天惡化，最終以離婚收場。

2、生肖雞

生肖雞女精明能幹，而且事業心強，她們對待朋友重情義，總是喜歡替身邊的人打抱不平，在感情方面，她們會真心為伴侶付出一切，給人善解人意的形象，不過生肖雞女自尊心強，一旦發飆就會講出比較難聽的氣話，婚後就會露出真實性格，常為生活小事與丈夫爭吵不休，不過她們的脾氣來得快去得也快，只是比較不懂得如何控制情緒，因此另一半的包容性要比較大，若同樣也屬於火爆型的個性，兩人很有可能每天吵不停，最終選擇分開。

3、生肖虎

生肖虎女個性強勢，不僅如此，還特別頑強，不喜歡在別人面前示弱，在婚姻裡也是如此，一旦遇到不順她們意的事情時，生肖虎女就會大發雷霆，甚至容易與家人或丈夫起衝突，她們不僅愛面子，而且自尊心也很強，與人發生矛盾時，即使意識到是自己做錯，他們也不會主動妥協認錯，唯有對方先退一步，她們才會放低姿態，但生肖虎女內心其實很脆弱，只是習慣性用逞強來保護自己，但若想要維持好婚姻，就要改掉自己的壞脾氣。