美國現在可以正式宣稱，他們絕對不會發動化學武器攻擊，因為最後一批的VX神經毒劑砲彈已完全被銷毀。

軍事網(Military.com)報導，負責銷毀冷戰時期武器的肯塔基州藍草化學劑工廠(Blue Grass Army Depot)的工作經理肯迪斯‧科爾（Candace Coyle）稱，最後一枚含有 VX 神經毒劑的 M55火箭，於本周二完全被銷毀。該工廠是去年7月開始這項工作，總計拆卸了18,000枚VX毒劑火箭。

M55型VX毒劑火箭彈的尺寸。(圖/美國陸軍)

VX神經毒劑是最致命的化學武器之一，其中大部分是在 1960 年代生產的。它看起是透明油狀，黏稠度類似機油，即使是少量，也會造成受害者嚴重的免疫反應，肺部會被組織液充滿，出現類似溺水的症狀。2017年，金正恩的胞兄金正男在在馬來西亞機場遭到北韓特工以神經毒劑殺害，即使金正男第一時間前往醫務室求助，但是在30分鐘後仍然衰竭死亡。

目前美軍仍然一批化學正器，是更古老的芥氣砲彈，數量277 噸。官員們表示，草工廠也在進行芥氣砲彈的銷毀工作，明年就可把所有的美國化學武器銷毀乾淨。

1996年賣座電影「絕地任務」中，化學專家古斯比(尼可拉斯凱奇飾演)拆除VX彈頭，電影形容的VX毒劑與真實版本有落差，電影描述的更像芥氣彈。

幾十年前，軍方曾計劃以高溫焚燒法來摧毀它們，但是居民和環保組織對如此草率的手段非常擔憂而不斷抗議，改用使用化學中和法，因此需要更長的時間銷毀。