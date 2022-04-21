大臺南會展中心21日開幕，遠傳電信現場建置大頻寬、低延遲的5G專網，結合異地共演、互動直播等科技應用，讓與會嘉賓親身體驗5G沉浸式娛樂饗宴，以5G為大臺南會展中心拉開序幕。

遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，臺南市府積極推動經濟產業活絡與拓展行銷國際商機，遠傳協助大臺南會展中心打造5G展演舞台，遠傳將持續透過5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術投入各項創新應用，成為公部門與企業最佳數位夥伴，讓民眾能感受到5G帶來的智慧娛樂生活。

遠傳5G前進大臺南會展中心，由遠傳攜手愛立信以5G專網整合演算法串流技術，將專屬邊緣運算伺服器MEC部署於局端（Edge端）會展中心機房，使資料即時落地應用場域，以最短路徑進行資料分析、運算及回傳，可大幅降低延遲性並具強大資安防護，將5G大頻寬、廣連結、低延遲的特性極致發揮，提供更進階的5G展演技術，強化異地直播的即時性，呈現更優質的互動體驗。

國內企業對5G專網的需求日漸提高，遠傳憑藉豐富頻譜資源，可視不同業態需求調配運用，同時攜手5G生態系夥伴，提供從通訊到IT、OT層一站式的解決方案，支應多元與完整的使用場景，滿足企業客戶數位轉型的關鍵需求，並加速5G創新應用發展與普及。