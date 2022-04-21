財政部賦稅署21日舉辦110年度綜所稅開徵記者會，今年我國自4月28日起開放線上或臨櫃查詢，另5月1日啟動首日報稅，惟當天適逢假日僅提供線上報稅，國稅局臨櫃報稅為5月2日起提供服務。 此外，國稅局臨櫃報稅將於5月2日、5月25～27日、30～31日等六天中午加班收件，另5月31日將延長收件到晚上七點。

官員指出，我國現階段綜所稅申報期間仍維持法定期限1個月為原則，換言之，今年報稅期限仍為5月31日，財政部最晚將在5月15日前依指揮中心評估延長報稅期間與否。

依綜所稅109年申報資料，我國綜所稅申報戶約有654.23萬戶，適用退稅者約334.52萬戶，估計110年度申報戶數與109年相近。

官員指出，今年5月報稅有四大變化，包括基本生活費提高、未上市櫃證交所得要計稅、房地合一2.0新制規定，還有稅務紓困優惠等。

另我國109年度營所稅申報案件數約99.04萬件，而108年度未分配盈餘稅申報案件約60.68萬件。估計營利事業今年申報110年度營所稅、109年度未分配盈餘稅者，其數目應該與去年相當。

今年個人報稅新制在計算上有四大不同，首先是每人每年基本生活費從18.2萬元提高到19.2萬元，為歷年最大調幅，若家戶的基本生活費總和超過「各項免稅額與扣除額總和（不包括薪扣額）」，其差額可用來抵稅，初估有229萬戶民眾可適用，其減稅利益約146.44億元。

其次為未上市櫃證交所得需課稅。財政部指出，如果在2021年有買賣未上市櫃股票賺取價差者，今年報稅就必須設算最低稅負，若個人最低稅負超過綜所稅負，那就要補繳差額稅款。

而我國房地合一2.0自2021年7月1日上路，增列預售屋等項目，如果是2021年1月1日～2021年6月30日的「預售屋」買賣交易，仍屬於舊制財交所得，房市投資人必須在今年報稅季列入申報綜所稅。

在稅務紓困優惠方面，我國持續提供防疫補貼或五倍券等免稅、企業給付防疫假薪資加倍抵稅。至於特定執行業務者費用率提高，「醫事人員」屬防疫最前線，不需文件即可全面適用費用率以117.5％加成抵稅；其他執行業務者則必須附上收入減少三成的證明，其費用率才能以112.5％加成抵稅。

隨近日本土疫情嚴峻，4月21日我國本土確診數達到2,969例，接近3千例，為有效推動居家報稅，財政部今年更擴大推出手機報稅2.0增列編修功能，估適用戶數上看百萬戶。

我國手機報稅2.0採分流機制，所得單純、不用編修資訊者像是受薪階級上班族等，可直接使用「簡化版」頁面完成申報。另有需要增列扶養親屬、編修所得額與扣除額者，財政部將導流到「編修模式」頁面，即可編輯各項資料。