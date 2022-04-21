本周五即將迎來世界地球日，免稅商店昇恆昌不僅宣示2022為ESG元年，並將規劃全年減碳900萬公斤，透過「減塑」、「節能」、「環保包裝」等三大減碳政策與一系列活動實踐企業ESG目標。

昇恆昌內湖旗艦店4月起設立第一座「智慧回收複合機」，與「ECOCO宜可可循環經濟」攜手合作，透過消費者主動將寶特瓶、手搖塑膠杯、鋁罐及電池等廢棄物投入自動化回收機換取購物金的模式，讓資源永續變成生活。

目前昇恆昌旗下六個品牌的全據點餐飲服務，在2019年已改用PLA可裂解塑膠，全面減少「不可回收」與「一次性使用」的塑料容器，以紙類餐盒取代PP材質。2022年開始不主動提供一次性免洗餐具，全台11個營業據點，均加入「奉茶APP」給水站的行列，鼓勵民眾減少寶特瓶等一次性塑膠容器使用，周五世界地球日更推出自備環保杯優惠購買美式咖啡或紅茶，每杯只要20元。

至於節能部分，則自2017年開始導入LED燈具與燈管的更換，整體節能效率高達40~50％，近幾年全面更換照明為LED燈具、加裝變頻空調及主機冰水系統，預計2022年將增設太陽能板等新興能源供應方式，進一步減少所有相關營運據點電力耗能至少10％，換算可降低數百萬公斤的碳排放量。

而環保包裝部分，昇恆昌將現行每年高達數百萬用量的購物紙袋，重新改版設計，除了採用大豆環保油墨印刷，更減少紙漿漂白及外層膠膜工序，原本的棉繩提帶也以更環保的材質取代，且降低紙張厚度，全面採用具FSC標章認證的再造林回收紙，有效降低環境負擔。

為倡導簡單綠生活計畫，今年3月舉辦PROJECT ECO2活動，透過與彩妝、香氛、盥洗用品、生活物件、時尚配件等10大在地綠色品牌合作讓消費者認識更多綠色品牌，同時全台門市與昇恆昌宅配網電商通路設置綠色專區，喚醒消費者有意識的實踐綠色生活；加上今年4月起打造官方專屬NFT發行平台，推出宮宇宙限量系列「金虎爺（Hoo Ya）御守盲盒」廣受好評，預計22日世界地球日推出以瀕臨絕種的「黑熊哥、石虎妹」設計發想的一系列NFT，呼籲社會大眾一起重視瀕臨絕種台灣保育類動物，售出淨所得全數捐贈予「台灣黑熊保育協會」及「野生動物急救站」。