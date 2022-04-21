桃園龍潭警分局中興所1員警確診其餘同仁快篩陰性。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭警分局中興派出所1名男警傳出確診，該員警19日晚間勤餘在家，打電話向所長反應身體不適，自行在家快篩2次皆呈陽性，他在隔日前往醫院進行PCR結果也呈陽性確診，與他曾經擔服共同勤務的5名員警，PCR結果皆是陰性，目前確診員警已在居家隔離，其他人則是自主健康管理。

龍潭警分局表示，得知有員警快篩陽性當下，立即啟動應變機制，中興派出所共有26名員警，於2小時內完成全面快篩，快篩結果均為陰性反應，同時由同仁自主進行全面消毒，20日上午也安排清消人員於該單位內外進行第二次全面性消毒工作。

龍潭警分局也說，確診員警在19日上班，之前幾天都是休假，上班日與他較為近距離接觸的5名同仁PCR結果都是陰性，目前沒有人匡列隔離，但為保險起見立即進行勤務調整，要求他們編排休假先自主健康管理，定時回報狀況，並要求與其家人保持適當防疫距離及措施。而今天5名同仁二次快篩也都呈陰性，目前健康無虞。

警方也說，已請確診同仁落實防疫隔離相關規定，並配合衛生單位進行相關接觸人員的匡列隔離事宜。