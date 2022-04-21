(法國新住民_齊方斯)

在桃城嘉義，有這麼一位法國新住民齊方斯，他親手花了十三個月，將老屋翻新，把原本一棟已經頹圮多年的檜木房，打造成嘉義市唯一法式料理餐廳，但齊方斯的本業，原本是位專業的佈景舞台裝置藝術師，曾經為知名舞台劇 鐘樓怪人、羅密歐與茱麗葉，打造華麗的舞台佈景，但移居台灣後，他沒有放棄藝術家靈魂，持續創作，同時陪伴三個孩子成長，滿意又安心。

(馬來西亞新住民_池雪麗)

在台灣有很多新住民，用家鄉味來創業，這一位來自馬來西亞的池雪麗，與家人一同經營馬來西亞餐廳，很難想像 做菜手腳俐落，待客熱情爽朗的她，原本是一位科技業的工程師，因為嚮往台灣生活，決定跨海來台，也將馬來西亞最道地的食物與食材，一併帶到台灣，同時池雪麗也觀察到台灣有很多印尼或越南商店，卻似乎沒有專賣馬來西亞生活用品的地方，於是她將餐廳結合市集，讓想家的馬來西亞人，不僅能有餐館， 隨時解饞，也能有個採買聚點，一解鄉愁。

(越南新住民_武氏方恆)

人生遭逢重大變故，卻能在低潮中找回自己，並且更努力地生活著，接下來的這位主角，是被地方稱為"最上進媽媽"越南母親武氏方恆，17年前因為工作，斷了三根手指，人生頓時陷入低谷，但她很快調適好心情，接納受傷的自己，現在的她，不僅成立新住民關懷協會，還任職多所學校，教授越南語，成功翻轉人生！

(摩洛哥新住民_阿里)

提到北非摩洛哥，您會想到什麼？撒哈拉沙漠、駱駝，還是作家三毛，來自摩洛哥的新住民阿里，因為一趟旅行，認識台灣太太，於是愛相隨，來到台灣定居。原本是職籃選手的他，意外發現，台灣人蠻能接受摩洛哥食物的味道，決定開一家餐廳，端出道地的摩洛哥料理，也把家鄉元素，妝點在餐廳，用食物交朋友，也讓更多台灣人，認識摩洛哥。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也上傳各大社群平台，歡迎追蹤訂閱《我們一家人Taiwan Bravo》節目。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告