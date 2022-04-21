2、3月間氣候不穩，花蓮鄉鎮栽西瓜的瓜形生長不一，有裂果、爛果等情況。（農業處提供／王志偉花蓮傳真）

農業處長陳淑雯邀相關單位與芒果專家勘災提建言。（農業處提供／王志偉花蓮傳真）

今年2、3月間氣候不穩，連續降雨，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穂鄉傳出芒果植株著果不良，玉里鎮的大西瓜亦出現異常裂果，縣府農業處組成勘災小組，會同農改場、農糧署，並邀請台南、高雄農改場芒果專家提供建言。經查估芒果與西瓜，損害程度都已達救助標準。

農業處長陳淑雯表示，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉為夏雪、蜜雪芒果主要產區，約83公頃，是近年的新興作物，有土芒果的香氣，也帶有愛文芒果細緻果肉的口感，深受消費者喜愛。農友嘗試新作物，未料2、3月間氣候差，部分芒果授粉不佳，導致著果不良，受災面積約15公頃，其中損害程度約30％。

另外，玉里大西瓜約191公頃，以華寶品種為主，果肉鮮紅、多汁，富含茄紅素、類胡蘿蔔素等對人體有益的營養成分，為花蓮縣知名的作物。經現場勘災，出現瓜形生長不一，有裂果、爛果等情況，玉里大西瓜受災面積約100公頃，其中損害程度約20％，都已達現金救助啟動標準。將提報農委會爭取辦理天災現金救助。

陳淑雯表示，這次勘災小組特別邀請台南區、高雄區農改場及農試所鳳山分所芒果研究專家，至花蓮產區協助災情診斷並提供果農栽培管理建議。農友近期如有發現損害情況，也可主動向當地公所通報，協助受災農友復耕、復建。