楊寶楨發文質疑簡舒培、苗博雅不用隔離。（摘自楊寶楨臉書／楊亞璇台北報導）

簡舒培貼出自己在防疫旅館的照片自清。（摘自簡舒培臉書／楊亞璇台北傳真）

簡舒培貼出自己在防疫旅館的照片自清。（摘自簡舒培臉書／楊亞璇台北傳真）

媒體人周玉蔻今爆出確診，民眾黨台北市議員候選人楊寶楨以「綠能，你不能。有黨證，免隔離？」為題，大酸台北市議員簡舒培及苗博雅日前上周玉蔻節目不需隔離，慘遭簡、苗炮轟見獵心喜造謠生事，兩人均強調以居家隔離。

楊寶楨說，簡舒培和苗博雅近三日也參與周玉蔻主持的電視政論節目，時長約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？「台北市長柯文哲開會戴口罩都隔離了，簡舒培和苗博雅兩位台北市議員請別雙標喔」。

楊寶楨更酸說，因為疫情嚴峻，地方公務員很忙，希望兩位議座行行好，不用等到匡列通知，請像陳時中指揮官說的「自主應變」，做好自身防疫工作，該隔離就隔離吧。特別是苗議員別學綠營雙重標準的壞習慣，更不要讓全台灣陪妳坐牢。

事後，簡舒培在臉書貼出防疫旅館照片表示，自己今天10點在得知周玉蔻染疫的消息後，立即自行與衛生局聯繫，並且在12點接大安健康中心通知，認定她因與確診者PCR陽性前二日有密切接觸需匡列居隔10日。

簡舒培表示，她18日上周玉蔻節目，所以被匡列為密切接觸者，依照防疫指引居隔10日，今天下午三點，大安區健康中心指派的防疫計程車將送我至防疫旅館進行居隔，居隔時間為即日起到4月29日零點止。

她怒轟，如果連台北府防疫人員做了什麼都不知道，就亂批評，這就是防疫豬隊友！「詐騙集團楊寶楨我就在說妳」。

苗博雅也同步在臉書批評，「見獵心喜造謠生事，民眾黨發言人的素質就這樣？」早上知道周玉蔻確診的消息，她立刻自主快篩，確認陰性之後，今天早上行程全部自主取消，足不出戶，等待衛生局通知，下午接獲大安健康中心通知匡列後，馬上依照指示居家隔離。

苗博雅說，一整天忙著處理工作安排，還沒時間上臉書發文跟大家報平安，結果剛才休息一下竟發現，楊寶楨竟然見獵心喜，造謠生事，質疑她為什麼不用隔離，甚至有時間做了一張哏圖。

苗博雅表示，「我非常清楚，楊寶楨絕對沒有查證。拿這個亂打，不知道是什麼心態。」國家正面臨疫情轉型期，我們需要冷靜、科學應對，不需要楊寶楨這種，利用疫情做政治鬥爭，含血噴人，徒增社會紛亂，「我還有非常多公務必須緊急處理，造謠仔請自重吧。」