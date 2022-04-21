新冠確診後符合居家照護，基隆市長林右昌說明隔離期間垃圾如何處理。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

新冠確診後符合居家照護，基隆市長林右昌說明隔離期間垃圾如何處理。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市啟動無症狀或輕症新冠確診者居家照護，因患者必須在家隔離，民眾產生出部分疑問，例如垃圾如何處理、市政府是否能協助清運、確診者足跡會不會消毒、是否有防疫補償金等問題，基隆市政府做出圖卡說明。

針對新冠居家照護病患，垃圾收運與消毒相關問題，基隆市長林右昌說明，市政府確認病患身份符合居家照護後，如果民眾有垃圾收運需求，可以撥打電話到環保局，將會有人安排收運，處理垃圾時，袋口一定要確實封閉。

林右昌提醒，新冠確診符合居家照護條件，市政府會給予關懷包，裡面有「基隆市居家照護者垃圾排出注意事項調查表」如果有收運需求，可以填寫此表，由民政處與區公所轉交環保局，會有專人接洽收集時間。

是否需要專用垃圾袋，林右昌補充，居家照護確診者產出垃圾，不需使用專用垃圾袋，但記得把袋口封閉，如果發現安排收集垃圾時間，垃圾沒有被拿走，可以立即通知環保局，清運人員會立即返回處理。