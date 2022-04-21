心臟疾病高居國人10大死因中的第2名，桃園醫院營養師黃蘭茜指出心血管疾病的危險因子為高血壓、高血脂、高血糖、抽煙、家族的遺傳、肥胖和活動量少等，民眾家中常使用豬油、雞油、鵝油炒菜，動物油屬於飽和脂肪酸高的油脂，應避免攝取，外食中應盡量選擇清蒸、涼拌、烤、炒的菜餚，並謹記3蔬2果補充足夠膳食纖維。

黃蘭茜表示，心臟疾病中以冠狀動脈心臟病最為常見，是心臟表面的冠狀動脈產生粥狀硬化所造成的疾病，文獻指出飲食中過多的飽和脂肪酸，容易引起動脈粥狀硬化，造成動脈血管彈性降低、狹窄甚至堵塞，易造成心肌梗塞。

「這些油要避免！」黃蘭茜指出，不少民眾在炒菜時為了烹煮更香，使用豬油、雞油、鵝油來炒菜，這些動物油屬於飽和脂肪酸高的油脂。另外，臨床上遇到許多患有心肌梗塞的民眾，周周吃控肉、蹄膀、豬腳、滷肉飯、五花肉、梅花肉等肥肉，肥肉都富含飽和脂肪酸，還有民眾喜歡吃豬皮、雞皮、蹄膀、豬腳補充膠質，但反倒吃進不少飽和脂肪酸，

黃蘭茜直呼，很多民眾常將烘焙食品當早餐或點心，各式甜鹹麵包、含餡麵包、甜點、蛋糕、鳳梨酥、蛋黃酥等，烘焙食品所用的油脂也是屬於高飽和脂肪酸的油脂。

黃蘭茜說，多數心肌梗塞患者現蔬菜、水果攝取量明顯不夠，蔬菜及水果含豐富維生素、礦物質、與膳食纖維，高膳食纖維的食物可增加飽足感，減少過多熱量的攝取，可預防及改善便秘，也可降低血脂肪，有助於預防心血管疾病，建議至少要「天天5蔬果」，也就是3份蔬菜、2份水果，每份大約是1個拳頭大。

黃蘭茜提醒，外食要盡量選清蒸、涼拌、烤、炒的烹煮菜餚，食物則應選擇瘦肉類、去皮，並減少麵包糕點的攝取頻率，可以有效減少飽和脂肪酸的攝取，才能減輕心血管疾病的威脅。