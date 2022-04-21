資深媒體人周玉蔻今確診新冠肺炎，而台北市議員苗博雅和簡舒培都曾上過周的節目，遭民眾黨民眾黨發言人楊寶楨質疑不用隔離嗎，引起苗和簡的不滿，痛批造謠生事。對此，楊寶楨回應，自己只是提醒才寫臉書文，用問句的方式提醒她們是否應該被隔離。

周玉蔻確診消息引發外界關注，楊寶楨今在臉書提出疑問，簡舒培和 苗博雅近三日也參與周玉蔻主持的電視政論節目，時長約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？此文引出。引發苗博雅和簡舒陪的不滿，到楊寶楨的貼文下方痛批造謠生事。

對此，楊寶楨表示，當時看苗博雅未發臉書，簡舒培也只在臉書上講到快篩陰性，加上因為涉及個資，也不可能向衛生單位求證相關資訊。因此根據當時她們的臉書資訊以及新聞報導，才寫臉書文，用問句的方式提醒她們是否應該被隔離。

楊寶楨也在臉書留言處提到，簡舒培和苗博雅曾經質疑過北市府的「精準疫調」，而今天協助她們進行匡列隔離的這群人，就是去年被她們汙衊羞辱的公務員，請好好跟這些公務員說聲對不起，也說聲謝謝。