國內疫情升溫，民進黨前立委沈富雄今表示，將帥（指揮官）無能，累死一線小兵，嚇壞全國人民，這樣下去，怎有資格當首都市長？

沈富雄今在臉書指出，這個病已經不是公衛或醫療問題，它是活生生，如假包換的治理問題，大家都已接受或默認要與這病共存。

他說，既要「共存」，表示「公衛」已經走到盡頭，可以「出場」了。這個病確診者的99.5％是無症或輕症，只有5／1000，需要醫療照護，這也不是什麼大不了的醫療問題，對台灣醫界不算挑戰。

他指出，當前中央疫情管控中心應該做的事要開足專責病床、備足口服藥、剔除擾民而無績效的防疫措施，如小巨蛋操場的實聯制，整頓居家隔離的亂象，不能有雙標或甚至多標。

他說，此外，簡化所有流程，包括公文、PCR、救護車等，避免治絲益棼；不要無端誇大此病的嚴重性，如小孩死亡數可能達100。

他說，正確預告未來的可能確診數，如以新加坡為例，高峰時確診七日平均數為全人口的0.322％，則台灣應為2300萬×0.00322=7.4萬，打對折也有3.7萬，其他如香港、韓國就是這個數字的3倍，數字很驚人，但沒有什麼好怕的，最後就是提高疫苗覆蓋率。

他認為，上面這些頂多只能算是醫療行政，不是醫療問題！