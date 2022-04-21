萬華（艋舺）與西門商圈，擁有著百年文化底蘊風華，更為台北市政府推動城市觀光的重點商圈之一。為搶攻緊接而來的五一及端午連假商機，台北花園大酒店自即日起至6月30日止，推出「旅艋舺、遊西門憑發票享優惠」住宿專案，凡出示西門商圈、萬華區及台北花園大酒店不限額金額發票入住，專案價2,288元起，每人每晚不到1,200元，希望透過周邊商圈的結合，帶動整體旅遊效益，輕鬆體驗艋舺、西門的人文歷史與精采。

以結合在地特色「旅艋舺、遊西門」為飯店主題的台北花園大酒店，為創造耳目一新的住宿體驗，今年正式完成斥資億元的大廳、客房空間升級整改，無論軟硬體設備皆全面優化，並串接智能房控系統提供消費者用語音操控的便利性。

台北花園酒店表示，6月底前出示30天內西門商圈與萬華區發票，入住全新改裝的雅緻客房乙晚專案價2,288元起，並依房型人數提供翌日早餐，饗聚廚房早餐餐檯上除多國自助百匯，更提供老台味肉粥、鮮味魷魚羹及古早味米粉湯..等多款艋舺西門在地特色早點。此外，飯店也加值推出周邊景點接駁服務，提早預約即可免費搭乘飯店的接駁車，輕鬆自在、隨心所欲體驗著艋舺、西門的人文歷史與美食，悠閒慢活為旅行留下精采。此外，考量消費者有三天兩夜的行程規劃需求，再加碼推出續住優惠，連續入住第二晚雅緻客房平日只要1,222元起，預估可以帶動整體住房業績成長一成以上。