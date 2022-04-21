學校營養午餐攸關學童健康，《食農教育法》19日三讀通過，讓學童更加認識我國農業及安全農產品，鼓勵地產地消，農委會加強推動學校午餐採用國產可溯源食材，透過加碼食材補助，拉升學校午餐品質及食材安全，守護學童飲食健康。

為應《食農教育法》立法，加強推動學校午餐採用國產可溯源食材，透過加碼食材獎勵，自2021年5月起學校午餐採用國產可溯源食材補助一般（含非山非市）學校每人每餐6元提高至10元、偏遠地區學校10元提高至14元，強化推動學校午餐使用三章一Q水果、雜糧，並增加驗證魚片/排、驗證豆奶/漿之供應次數，提供學童優質蛋白質及安全國產食材，落實提升學校午餐食材品質，增進學童飲食健康，促進支持在地農業。

為達校園食材溯源目的，政府在「食安五環」政策下，農委會與教育部自2017年開始推動學校午餐使用三章一Q政策，2021年更全面推動學校午餐使用國產可溯源食材。為協助採購國產可溯源食材增加之成本，由行政院於一般性補助款編列補助地方政府，提供學校午餐採用國產可溯源食材補助，一般（含非山非市）學校每人每餐為6元、偏遠地區學校為10元。

農委會指出，推行至2022年2月底全國各縣市校園食材登錄平臺食材登錄筆數為可溯源食材比例已達93.27％，另由農業單位執行生鮮蔬果食材農藥殘留抽驗工作，每年均抽驗蔬果3,000件、畜產食材800件、水產品抽驗300件，加強抽驗把關措施促使學校午餐廠商更加重視食材來源及安全品質，本政策對於學校午餐食材源頭管理已有顯著成效。