立委劉櫂豪主辦的「振興玩台東」攝影展，今天在台北火車站開幕。（劉櫂豪服務處提供）

立委劉櫂豪主辦的「振興玩台東」攝影展，今天在台北火車站開幕。（劉櫂豪服務處提供）

立委劉櫂豪去年疫情趨緩期間舉辦「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影活動，選出36件得獎作品，於台北火車站配合公益展出，盼能讓大家一起欣賞台東的美好與故事，21日開幕儀式，立委陳明文、莊瑞雄及高嘉瑜也共襄盛舉。

劉櫂豪說明，去年因為疫情影響，配合政府推出振興方案，特舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」攝影比賽活動，盼能鼓勵大家在台東消費旅遊。

攝影比賽分為外地組與在地組，外地遊客憑振興券在台東住宿1晚，台東在地人憑振興券在台東店家消費，就能以在台東拍攝的攝影作品參加比賽，記錄下台東最難忘、最具有紀念的時刻。

該活動吸引超過200多位旅遊及攝影愛好者參加，在5位重量級評審徐明正、林育良、張進義、黃士峰、彭柏璋評選下，兩組各選出前3名、優選5名及佳作10名，36件得獎作品今日起於台北火車站公益展出，展期至5月31日止，盼能讓國人一起欣賞了解台東的美好與故事。

劉櫂豪非常感謝台北火車站胡詠芝站長的協助，把車站大廳的西側迴廊打造成為藝文走廊，讓來往旅客能欣賞台東的美景與故事。

劉櫂豪也介紹得獎者傅遠智、五味稚子的作品，包含了南迴火車的山海風景、卑南族的文化祭典等，現場豐富的照片，也讓往來旅客一同駐足欣賞。

立委陳明文、莊瑞雄都一致稱讚此次活動非常成功，未來也盼能在嘉義縣、屏東縣能夠舉辦類似活動，高嘉瑜立委也開玩笑說，過去到台東都沒有欣賞到這些美景，一定要找時間去，而且要開演唱會。展覽日期：2022年4月21日-5月31日。