台北市立聯合醫院副總院長、和平婦幼院區院長黃弘孟確診，是國內首例醫院院長染疫，和平院區的John Tai Kuo醫師今天在臉書公開和平院區2020年4月急診採檢班表，發現連院長黃弘孟都一起輪值排班，John Tai Kuo直呼印象深刻，並寫下11字感動眾人。

《John Tai Kuo》在臉書指出，2020年4月，在疫情還未明朗時，醫院的院長都來一起登記排班採檢，當時是他親自排班的，所以印象深刻，他強調防疫這件事，本來一直都是大家的事，並寫下「做事的人，一直都有。望平安」11個字感動眾人，網友直呼「謝謝第一線的你們！」。

黃弘孟於20日晚間確診，由於19日曾前往台北市議會警政衛生委員會開會，並拜訪台北市議員郭昭巖，北市衛生局表示，已匡列10人，其中包含19日列席工作報告的官員，根據座位九宮格範圍匡列，郭昭巖也被匡列。

衛生局說明，已採檢22人，其中13人陰性，9人尚待檢驗報告中，並匡列居隔10人，其餘12人自主健康管理，已完成職場及議會清消，而黃弘孟本人並無症狀，因昨天接獲病人確診通知後採檢陽性，已安排隔離。