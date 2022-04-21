《阿爸休假中》導演李蘭熙。（佳映娛樂提供）

韓國電影《阿爸休假中》曾入選亞洲指標電影節「釜山影展」，日前在台舉辦試片會，許多台灣的勞權運動人士、團體都大力推薦，表示彷彿在片中看到了親身經歷過的抗爭現場，甚至頻確認是否為真實的紀錄片。事實上，由新銳女導演「李蘭熙」初試啼聲執導的該片是以真實事件為靈感，取材自韓國近年來最大的勞工抗爭事件，一切的起源為揚名國際的吉他公司不當大量解僱員工，訴訟一打就是13年。

導演李蘭熙在訪談中表示曾在住家附近的公園中觀賞了一場由中年大叔們所組成的樂團表演，這支樂團即為遭解雇員工為了抗爭所創立而成，縱使演出頻頻凸槌，導演卻因為他們的真誠而深受感動，並走進他們架設於路邊的帳篷拍攝了一支短片《A Tent》，更成為了這回《阿爸休假中》的創作靈感。外表看似嚴肅的導演李蘭熙事實上是一位喜歡搞笑的人，在《阿爸休假中》之前拍攝過不少帶有喜劇元素的短片作品。他表示原本希望第一部長片能拍出一部像是《舞動人生》般熱鬧且能帶給觀眾力量的勞工議題電影。但在創作上遇到了瓶頸之後，最終決定以沉穩的形式拍攝這部被形容為「比達頓兄弟更寫實」的《阿爸休假中》。

該片在試映會後受到台灣勞運人士及團體的好評，包括來自台灣國際勞工協會、國際特赦組織、台灣勞工陣線協會、工傷協會、桃園市空服員職業工會、台灣勞動者協會及苦勞網的嘉賓都深受感動，表示電影拍出了類似題材作品中無法看見的勞權抗爭者生活與內心寫照，更有曾親身參與台灣司法史上工殤案判賠金額最高紀錄「臺灣美國無線電公司污染案（RCA事件）」的抗爭者30年來第一次進電影院。除此之外，包括《火神的眼淚》導演蔡銀娟也極力推薦：「這位自編自導的新人實在太強了，真不敢想像這是她第一部電影。」電影明（22日）在台上映。