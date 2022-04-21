保障各族群「平等運動權」是各國政府目前推動體育運動事務核心觀念，教育部體育署為落實《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）及《國民體育法》第5條精神，營造無性別偏見、安全、友善的運動環境，今年4月編撰完成《性別友善運動設施空間與環境規劃指引》，以此作為性別友善運動環境推手。

由於國內不少老舊運動場館，早期規劃設施空間時為考量教育部體育署運動設施組組長許馨文表示，這份指引提到的規劃需求，並不是強制性，但會鼓勵地方政府在興建或更新設施時來改善現有硬體設施。

《性別友善運動設施空間與環境規劃指引》共3個編章，第1章為「性別與運動環境的課題分析」，闡述國際趨勢及國內環境現況、第2章是「性別友善的運動空間規劃」，說明性別友善空間建置的規劃原則，第3章「性別友善的服務與管理」，初稿已經於今年4月完成，並預計今年6月公布於教育部體育署網站，供各界自行下載運用。

體育署補充，目前執行「前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫」，已將女性及身心障礙友善設施納入補助地方政府興（整）建運動設施重點，待指引手冊公布後，亦將要求地方政府於辦理建築設計、營建工程及場館經營管理時，將性別友善設施納入整體考量，提供安全、平等及便利的運動環境。