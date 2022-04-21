位在北市文山區的台灣警察專科學校，21日有1名女學生確診，校方隨即要求近百名師生進行遠距教學，學生即時返家，被家長批評應變不佳、不夠嚴謹，對此警專表示，因校內專用的隔離房不足，考量學生在家相對安全及便利，所以才會有此決定。

據了解，該名女學生20日下午就有發燒、喉嚨痛等證狀，經PCR檢測後今天確診，警專隨即進行相關應變，與該學生較密集的接觸者，安排至校內的臨時隔離房，其他較無接觸的學生，則請他們離校返家，自主隔離並進行遠距教學。

但有家長不滿，認為突然就放學生回家，有些人選擇搭捷運、高鐵，這些學生有些人也可能確診，冒然放出來十分不妥，此外校方匡列的以女學生居多，也有學生質疑，男生早晚點名、社團活動，可能都跟個案有接觸，是不是應該進行更嚴密的疫調？

對此警專表示，校方因隔離房不足，考量學生在家隔離較為便利，所以才會讓部分學生先行返回，與確診者較有接觸的師生，則進行預防性隔離及自我健康監測，目前校內已進行大清消，並將依疫情指揮中心公告標準進行相關配套。