響應ESG年度盛事－4月22日世界地球日，外商銀行為客戶推出許多活動，也站出來說明自己的行動。

渣打國際商業銀行推出包括ESG基金等投資方案、永續定存、綠建築房貸等，攜手客戶理財愛地球，為打造永續環境貢獻心力。渣打銀行此次集合旗下消費金融的大部份服務，全面朝向ESG方向規劃。以財富管理為例，就提供多項ESG投資方案供客戶參與永續市場，包含水資源、可再生能源、電動車或社會與環境政策、人權及企業治理的相關類型ESG基金供客戶選擇，更有逾百檔的海外債券和海外股票／ETF可依客戶理財目標做對應配置。

響應ESG潮流，即日起至2022/6/30，渣打銀行基金新開戶的客戶，可透過網路、行動銀行定期（不）定額申購指定ESG基金，並符合活動條件者，前六期享手續費0元優惠。渣打也推出美金永續定存主打6個月1.1％，最低起存額美金1萬元，可透過網路銀行或行動銀行參加承作，讓客戶的定存資金也能持續支持永續活動。渣打銀行也致力推動無紙化、力行減碳。

星展銀行（台灣）發起多次「食物零浪費」行動，透過「倡議」（Advocate）、「培育」（Activate）及「整合」（Ally）等三面向推廣觀念，並攜手員工、客戶、社會企業和公益組織等，讓食物從生產到購買的過程中能減少或預防剩食，也希望透過食物重分配，將糧食價值極大化，持續打造永續生態圈。

花旗（台灣）銀行則近日參與「GW綠能公益100+」周年活動，與陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會和企業代表等公益夥伴，共同承諾在2030年前募集超過「100個綠能美好行動」，並且持續開創綠能公益新模式，導引ESG成為幫助社福團體營運的永續力量。