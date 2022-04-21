中央銀行3月無預警升息1碼（0.25百分點），逼出搶貸潮？金管會21日公布，3月國銀房貸增加646億元、建築融資增335億元，合計1,001億元，創近年3月最大增貸量，3月底國銀房貸加建融餘額已衝上12.16兆元，續創歷史新高，且比去年同期成長10.22％，即升息的搶貸力道，壓過先前各部會的打炒房政策。

銀行局副局長童政彰表示，金管會關心的是銀行信用資源有效配置及合理的運用，先前推出健全房地產市場方案，並沒有全面杜絕房貸及建築融資的正常需求，即民眾的購屋需求還是會有，國銀房貸呈現緩步穩定正常成長，這些都還是在預期內，且風險可以控管。

先前市場所謂政策有效「斷金流」，3月看來完全「打臉」，國銀房貸加建築融資的年成長率依舊在10％以上，尚未降回2020年10％以下的水準，3月對應2月餘額的放款月成長率依舊有0.83％，亦比去年3月的0.71％要高。

在銀行法72-2條部分，即國銀辦理房貸及企業建築融資餘額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和30％的部分，3月底亦從2月的26.89％升高到26.93％，但比1月底的26.99％低，占率29％以上的銀行維持一家，但28~29％之間的銀行家數，則由2月的5家升高到9家。

童政彰表示，主要是2月月企業資金回存銀行，3月可能因為資金調度，企業將存款取走，造成銀行房貸加建融的占比上升。