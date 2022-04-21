俄債價格不斷蒸發。金管會21日公布，3月底銀行對俄羅斯總曝險金額新台幣52.87億元，因美元升值，所以比2月略增近1億元，但投資部位不變；壽險業投資俄債部位到3月底僅剩1,046億元，比2月再少103億元；至於國人投資國內基金及境外基金的俄羅斯曝險部位，則有266億元左右，合計約1,365億元，已比1月底時少583億元。

由於俄國股市、債券現在也無法處份，因此金管會表示，部位減少都是因為資產價格下降。

而到3月底，有四家國銀投資俄羅斯債券52.36億元，已認列減損21.33億元，認損比率達40.7％；至於保險業2月及3月合計共已認列預期信用損失142.35億元，認損比率則為13.6％。

國人投資境內基金涉有俄羅斯部位者，到3月底共87檔，金額102.71億元，約占境內基金規模的0.2％；境外基金部分只統計到2月底，共有161檔有俄羅斯部位，金額共163億元，占境外基金規模的0.44％，境內基金依舊可正常申贖，但境外基金部分有16檔暫停申贖。